"Аль-Манар": БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю на юго-западе Ливана

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в районе деревни Ансария (между Тиром и Сайдой), на юго-западе Ливана.

В сообщении сказано, что был атакован автомобиль Skoda Rapid белого цвета, следовавший по прибрежному шоссе.

Подтверждено, что убит мужчина.

Информация уточняется.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев.