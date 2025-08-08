"Аль-Манар": БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю на юго-западе Ливана
время публикации: 08 августа 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 10:29
Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в районе деревни Ансария (между Тиром и Сайдой), на юго-западе Ливана.
В сообщении сказано, что был атакован автомобиль Skoda Rapid белого цвета, следовавший по прибрежному шоссе.
Подтверждено, что убит мужчина.
Информация уточняется.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев.