08 августа 2025
Ближний Восток

"Аль-Манар": БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю на юго-западе Ливана

Ливан
Беспилотники
ЦАХАЛ
время публикации: 08 августа 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 10:29
"Аль-Манар": БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю на юго-западе Ливана
Tomer Neuberg/Flash90

Телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает, что БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по автомобилю в районе деревни Ансария (между Тиром и Сайдой), на юго-западе Ливана.

В сообщении сказано, что был атакован автомобиль Skoda Rapid белого цвета, следовавший по прибрежному шоссе.

Подтверждено, что убит мужчина.

Информация уточняется.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев.

Ближний Восток
