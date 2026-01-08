Источник: высокопоставленные иранцы оформляют французские визы для членов своих семей
время публикации: 08 января 2026 г., 15:01 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 15:05
Франко-иранский журналист Эмманюэль Разави заявил в программе Points de Vue (Le Figaro), что, по его сведениям, ряд высокопоставленных представителей "реформистского клана" в Иране, включая председателя Исламского консультативного собрания (парламента), пытаются оформить французские визы для членов своих семей через парижского адвоката.
Заявление Разави распространили французские и израильские СМИ. Дополнительных подробностей о числе заявителей, их именах и о том, поданы ли документы официально, в сообщениях не приводится.
Официальных комментариев властей Франции или Ирана по этому поводу на момент публикации не поступало.