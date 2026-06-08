Иранский режим поверил в себя. Комментарий эксперта

Доктор Раз Цимт, эксперт по Ирану, сотрудник Центра исследования Ирана "Альянс" при Университете Тель-Авива и Института исследований в сфере национальной безопасности, прокомментировал эскалацию напряженности между Ираном и Израилем.

Беседовал Михаэль Бородкин, Oriental Express. Интервью организовано с помощью "Гуревич Тикшорет".

Начнем с одного новостного сообщения. Российские ресурсы сообщили, что примерно год назад Шарофиддин Гадоев, один из лидеров таджикской оппозиции в изгнании, написал письмо с предложением о сотрудничестве между продемократическими силами Таджикистана, Афганистана и Ирана против Исламской республики, в союзе с Израилем. Вы были указаны в качестве одного из адресатов письма. Как оно вам?

Ничего не могу сказать о содержании этого обращения. Я не припоминаю, что видел это письмо, но, возможно, я его видел, не вчитывался, и уже просто забыл о нем, или же оно было заблокировано нашей почтовой системой. Было немало попыток хакерских атак, поэтому принимаются повышенные меры предосторожности.

Хорошо, тогда перейдем к вопросу об оппозиции. Есть ли в Иране реальная оппозиция сегодня?

Нет, в Иране по-прежнему нет никакой реальной оппозиции. Режим тщательно следил и следит за тем, чтобы никто и никогда не высказывался против Исламской республики. Критиковать те или иные аспекты политики правительства можно, но бросать вызов устоям категорически запрещено. Так что никакой организованной оппозционной силы внутри страны нет.

Есть оппозиция за рубежом. Однако у этих оппозиционеров есть две основные проблемы. Во-первых, они очень раздроблены, и никак не могут объединиться. Во-вторых, у них нет серьезной сети внутри Ирана, чтобы направлять действия недовольных властью. Нельзя сказать, что у оппозиции в изгнании нет никакой поддержки. Беспорядки декабря 2025 – января 2026 показали, что немало людей выходят на улицы с именем принца Резы Пехлеви и под монархическими лозунгами. Но принц так и не смог создать большую оппозиционную структуру внутри Ирана, которая могла бы бросить вызов режиму.

Можно ли определить события, произошедшие в Иране после гибели Али Хаменеи, как военный переворот?

Нет, я так не думаю. Я полагаю, что все-таки именно за Моджтабой Хаменеи остается последнее слово в процессе принятия решений. Ему, мягко говоря, непросто управлять дистанционно, будь то по состоянию здоровья или по соображениям безопасности. Тем не менее, коллективное руководство страны, в которое сегодня входят командиры КСИР, президент, глава совета безопасности и еще несколько фигур, как правило, не действует без одобрения верховного лидера. Да, влияние КСИР, и без того значительное, резко усилилось. Но Моджтаба Хаменеи не является их марионеткой. Они действительно считают его своим лидером.

Хотя его до сих пор никто не видел и не слышал, и он не подходит по своим качествам на пост верховного лидера – богослов он малый.

Его фигура в качестве преемника, конечно, вызывала немало споров, когда об этом заговорили впервые. И основная критика в то время касалась не того, что он не подходит на должность рахбара в силу слабого понимания богословия, а того факта, что в таком сценарии верховная власть передается по наследству. Если бы Али Хаменеи ушел из жизни естественным путем, то, возможно, в Иране был бы другой рахбар. Но из-за войны сторонникам Моджтабы Хаменеи удалось добиться утверждения его кандидатуры, не без определенного давления на всех остальных, само собой. Недовольные есть, но они пока молчат. Когда война окончится, ситуация прояснится, и мы будем лучше понимать, какова там внутренняя ситуация, и в каком состоянии новый верховный лидер. Мы и правда его не видели и не слышали, но среди иранского руководства есть те, кто с ним общался, хотя доступ к нему, конечно, очень ограничен.

Отмечу, что, несмотря на сообщения о том, что многие лидеры шиитского духовенства недовольны ситуацией, я сомневаюсь, что после войны они открыто бросят вызов Моджтабе Хаменеи. Если КСИР полностью стоит за него, то выступить против будет слишком сложно.

Как вы прокомментируете план использования иранских курдов для свержения режима? Мне это показалось странным, ведь курдское восстание большинство иранцев воспримут, как сепаратизм, а иранское общественное мнение крайне болезненно относится к таким вещам.

Да, вы правы. План использования курдов проблематичен по двум причинам. Первую вы назвали, это подозрения насчет сепаратизма курдских организаций. Вторая причина в том, что любое оживление курдских национальных движений вызывает бурную реакцию разных сил региона, в первую очередь, Турции. Так и произошло, в события вмешался Эрдоган, чтобы не допустить курдского восстания в Иране.

Сам план выглядел странно. Одно дело – спровоцировать напряженность в конкретном курдском регионе Ирана. На это вполне можно было бы рассчитывать. Совсем другое дело – это надеяться, что курдское восстание вызовет такие же выступления во всех прочих регионах Ирана. Это как минимум странная надежда. Впрочем, если учесть, что, похоже, был еще более странный план, с приведением к власти Махмуда Ахмадинеджада, то, возможно, расчет на полноценное восстание и правда был.

О плане "Ахмадинеджад" сообщил довольно ненадежный источник…

Не все так просто. У меня есть основания полагать, что не вся информация о ставке на Ахмадинеджада была ложная.

Как вы объясните вчерашние и сегодняшние обстрелы?

Иранский режим с новым руководством стал более радикальным и более решительным, более готовым действовать. Они преследовали несколько целей. Во-первых, показать, что обязательства перед "Хизбаллой" выполняются. Режим придает ливанским союзникам большую значимость, что и демонстрирует делом. Во-вторых, в Тегеране уверены, что президент США Дональд Трамп совершенно не заинтересован возобновлять полномасштабные боевые действия. Следовательно, нанести такой удар можно. Их уверенность в своих силах росла по мере войны, во многом благодаря эффективному перекрытию Ормузского пролива и проблем, которые Иран создал арабским странам Персидского залива. Сегодня они убеждены, что не просто переживут эту войну, но даже могут выйти из нее настоящими победителями.

Американская блокада их не пугает.

Нет, не пугает. Этот режим привык действовать в условиях экономических проблем, и его болевой порог очень высокий. Да, экономическая ситуация в Иране очень тяжелая, тут спорить не о чем. Но режим готов это терпеть какое-то время, видимо, даже дольше, чем США готовы терпеть перекрытый Ормузский пролив. Американская блокада резко сократила экспорт иранской нефти, но тут следует вспомнить, что огромное количество иранской нефти уже находилось на танкерах за пределами перекрытой зоны. Добавьте к этому подскочившие цены, и станет понятно, что ресурсов у них хватит на некоторый срок. Не на много лет, конечно, но пока они справляются. Иранское руководство уверено в том, что у них достанет терпения навязать США выгодные для себя условия постоянного прекращения огня.