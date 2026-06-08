Министерство культуры Ливана: Израиль нанес ущерб древнему Тиру, объекту UNESCO

Представители министерства культуры Ливана сообщили, что в результате израильских ударов был причинен ущерб руинам древнего финикийского города Тир – объекту всемирного культурного наследия UNESCO.

Тир, главный город Финикии и один из старейших центров цивилизации восточного Средиземноморья, находится в 20 километрах к северу от ливано-израильской границы. В ходе последней конфронтации ЦАХАЛ неоднократно отдавал приказ об эвакуации города.

"Согласно легендам, пурпурная краска была изобретена в Тире. Этот великий финикийский город был мощной морской державой и основал процветающие колонии, такие как Кадикс и Карфаген, но его историческая роль уменьшилась в конце периода крестовых походов. Обнаруженные здесь важные археологические находки относятся преимущественно к древнеримской эпохе", – сообщает UNESCO.