МВД хуситов: раскрыта шпионская сеть, действовавшая по указке ЦРУ, Мосада и саудовской разведки
время публикации: 08 ноября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 16:25
Министерство внутренних дел хуситов заявило, что "раскрыта шпионская сеть, действовавшая под руководством ЦРУ, Мосада и саудовской разведки".
По утверждению хуситов, "штаб" снабжал шпионов передовым оборудованием, а сами шпионы были обучены офицерами США, Израиля и Саудовской Аравии на территории Саудовской Аравии.
Кроме того, хуситы утверждают, что шпионские ячейки вели наблюдение за инфраструктурой Йемена, его гражданскими лидерами, военным руководством и руководством служб безопасности.