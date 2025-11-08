МВД хуситов: раскрыта шпионская сеть, действовавшая по указке ЦРУ, Мосада и саудовской разведки

Министерство внутренних дел хуситов заявило, что "раскрыта шпионская сеть, действовавшая под руководством ЦРУ, Мосада и саудовской разведки".

По утверждению хуситов, "штаб" снабжал шпионов передовым оборудованием, а сами шпионы были обучены офицерами США, Израиля и Саудовской Аравии на территории Саудовской Аравии.

Кроме того, хуситы утверждают, что шпионские ячейки вели наблюдение за инфраструктурой Йемена, его гражданскими лидерами, военным руководством и руководством служб безопасности.