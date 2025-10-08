x
Ближний Восток

Глава МИД Ирака призвал подержать принцип двух государств

время публикации: 08 октября 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 11:36
Глава МИД Ирака призвал подержать принцип двух государств
Wikipedia.org. Фото: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн призвал политические партии и парламентские фракции пересмотреть свою позицию, отвергающую принцип двух государств и начать национальный диалог об официальной позиции Ирака.

В интервью национальному агентству новостей министр отметил, что Ирак не был представлен на встрече президента США Дональда Трампа с представителями восьми мусульманских стран, результатом которой стал план американского лидера по урегулированию в секторе Газы.

"Ирак отвергает так называемый принцип двух государств, а иракское законодательство запрещает участвовать в подобных дискуссиях. Однако большинство арабских стран и самих палестинцев поддерживает этот принцип. Формирующийся консенсус заставляет и политическую систему Ирака провести переоценку", – сказал Хуссейн.

Министр подчеркнул: Ирак поддерживает право палестинцев на самоопределение и государственность. "Мы одними из первых призвали к прекращению войны, открытию гуманитарных коридоров и отвергаем любые попытки изгнания палестинцев", – заявил он.

