Глава МИД Ирака призвал подержать принцип двух государств

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн призвал политические партии и парламентские фракции пересмотреть свою позицию, отвергающую принцип двух государств и начать национальный диалог об официальной позиции Ирака.

В интервью национальному агентству новостей министр отметил, что Ирак не был представлен на встрече президента США Дональда Трампа с представителями восьми мусульманских стран, результатом которой стал план американского лидера по урегулированию в секторе Газы.

"Ирак отвергает так называемый принцип двух государств, а иракское законодательство запрещает участвовать в подобных дискуссиях. Однако большинство арабских стран и самих палестинцев поддерживает этот принцип. Формирующийся консенсус заставляет и политическую систему Ирака провести переоценку", – сказал Хуссейн.

Министр подчеркнул: Ирак поддерживает право палестинцев на самоопределение и государственность. "Мы одними из первых призвали к прекращению войны, открытию гуманитарных коридоров и отвергаем любые попытки изгнания палестинцев", – заявил он.