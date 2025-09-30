x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 11:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 11:40
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Турция, Катар, Египет и Саудовская Аравия поддержали план Трампа

время публикации: 30 сентября 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 10:36
Турция, Катар, Египет и Саудовская Аравия поддержали план Трампа
AP Photo/Evan Vucci

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Катара, Индонезии, Турции и Пакистана выразили поддержку плану президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.

В их совместном заявлении дается высокая оценка искренним усилиям Трампа по достижению мира и выражается уверенность, что поставленная цель будет достигнута. Министры подчеркивают необходимость сотрудничества в достижении мира, отмечая, что план дает шанс на постоянное урегулирование.

В заявлении отмечается, что предложение американского президента отвергает возможность аннексии Израилем палестинских территорий, а также выступает против изгнания жителей Газы. Оно также говорит о создании в перспективе палестинского государства, объединяющего Западный берег и сектор Газы.

Министры подчеркивают, что план Трампа содержит условия, необходимые для достижения длительного мира: обеспечение беспрепятственного доступа в Газу гуманитарной помощи, предотвращение изгнания палестинцев, освобождение заложников, создание механизма, обеспечивающего безопасность сторон и гарантию полного вывода израильских войск из Газы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 сентября 2025

Реакция разных стран на "план Трампа" по Газе: поддержка, позитивные оценки, надежды
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 сентября 2025

Палестинская администрация приветствовала план Трампа