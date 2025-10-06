x
06 октября 2025
Мир

Президент Трамп: "Первый этап переговоров будет завершен уже на нынешней неделе"

Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 06 октября 2025 г., 09:32 | последнее обновление: 06 октября 2025 г., 09:40
Президент Трамп: "Первый этап переговоров будет завершен уже на нынешней неделе"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором выразил оптимизм в связи с прогрессом на переговорах с палестинской террористической группировкой ХАМАС.

"Дискуссии между ХАМАСом и государствами мира (арабскими, мусульманскими и другими), прошедшие в минувший уикенд, были положительными. Речь шла об освобождении заложников, прекращении войны в Газе и, самое главное, достижении мира на Ближнем Востоке", – написал он.

По его словам, переговоры быстро продвигались и были очень успешными: "В понедельник технические делегации проведут новую встречу в Египте, чтобы внести ясность в последние детали. Мне сказали, что первый этап будет заверен уже на нынешней неделе, и прошу всех продвигаться быстро".

"Я продолжу мониторинг многовекового конфликта. Время играет ключевую роль. Иначе, произойдет масштабное кровопролитие, чего не хочет никто", – добавляет американский президент.

