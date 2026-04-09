Минздрав Ливана: в результате авиаударов Израиля в среду погибли более 300 человек

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате авиаударов Израиля в среду, 8 апреля, погибли не менее 303 человек и еще 1150 были ранены.

В министерстве сообщили CNN, что спасательные службы продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

8 апреля ЦАХАЛ нанес массированный удар по штабам и военной инфраструктуре "Хизбаллы" в различных районах Бейрута, долины Бекаа и на юге Ливана. В течение 10 минут одновременно в нескольких районах были нанесены удары по 100 штабам и военным объектам террористической организации "Хизбалла". Речь идет о крупнейшей атаке по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" с начала операции "Рычание льва".