x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Минздрав Ливана: в результате авиаударов Израиля в среду погибли более 300 человек

Израиль
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
Ливан
время публикации: 09 апреля 2026 г., 20:39 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 20:39
AP Photo/Hussein Malla

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате авиаударов Израиля в среду, 8 апреля, погибли не менее 303 человек и еще 1150 были ранены.

В министерстве сообщили CNN, что спасательные службы продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

8 апреля ЦАХАЛ нанес массированный удар по штабам и военной инфраструктуре "Хизбаллы" в различных районах Бейрута, долины Бекаа и на юге Ливана. В течение 10 минут одновременно в нескольких районах были нанесены удары по 100 штабам и военным объектам террористической организации "Хизбалла". Речь идет о крупнейшей атаке по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" с начала операции "Рычание льва".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
