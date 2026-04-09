09 апреля 2026
последняя новость: 19:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Правительство Ливана отдало приказ о разоружении "Хизбаллы" в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Израиль
время публикации: 09 апреля 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 19:12
AP Photo/Bilal Hussein

Правительство Ливана поручило армии, полиции и службам безопасности очистить Бейрут от оружия, которое находится не в ведении государства. Этому предшествовали массированные израильские удары по объектам "Хизбаллы" в ливанской столице.

"Армии и силам безопасности приказано немедленно приступить к полному утверждению государственной власти в Бейрутском губернаторстве и добиться, чтобы оружие было в руках исключительно законных властей", – заявил по окончании заседания правительства премьер-министр Наваф Салам.

1 апреля стало известно, что представительство Ливана известило ООН о решении ливанского правительства объявить военную деятельность "Хизбаллы" незаконной.

Постоянный представитель Ливана Ахмад Арафа получил от министерства иностранных дел эту инструкцию в устном виде с указанием известить руководство ООН. Он также передал призыв президента Жозефа Ауна к прямым переговорам с Израилем.

Добавим, что в четверг, 9 апреля, канцелярия премьер-министра распространила заявление Биньямина Нетаниягу, в котором он говорит о решении начать прямые переговоры с Ливаном.

"В связи с неоднократными обращениями Ливана о начале прямых переговоров с Израилем, вчера на заседании кабинета министров я распорядился в кратчайшие сроки начать прямой переговорный процесс с Ливаном. Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хизбаллы" и урегулировании мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль приветствует сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута", – говорится в заявлении.

