09 августа 2025

Ближний Восток

The Telegraph: Иран прячет своих физиков-ядерщиков в охраняемых убежищах

Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 августа 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 18:32
Пресс-служба ЦАХАЛа

После войны с Израилем, в ходе которой были ликвидированы не менее 30 иранских физиков-ядерщиков, Иран перевез своих специалистов в этой отрасли в секретные места, сообщает The Telegraph.

Большинство из них больше не живут в своих домах и не преподают в университетах, а находятся в охраняемых убежищах в Тегеране или на виллах на севере Ирана вместе со своими семьями.

