The Telegraph: Иран прячет своих физиков-ядерщиков в охраняемых убежищах

После войны с Израилем, в ходе которой были ликвидированы не менее 30 иранских физиков-ядерщиков, Иран перевез своих специалистов в этой отрасли в секретные места, сообщает The Telegraph.

Большинство из них больше не живут в своих домах и не преподают в университетах, а находятся в охраняемых убежищах в Тегеране или на виллах на севере Ирана вместе со своими семьями.