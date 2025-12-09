ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

В ночь на 9 декабря ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких районах на юге Ливана.

Целями атаки стали: учебно-тренировочный комплекс подразделения "Радуан", военные сооружения и площадка для запуска ракет.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что нахождение террористической инфраструктуры в указанном районе является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ предупредил жителей населенных пунктов в Западной Галилее, что они могут слышать взрывы, являющиеся результатом действий израильских ВВС в Ливане.