09 декабря 2025
Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 09 декабря 2025 г., 00:20 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 00:27
Ofer Zidon/Flash90

В ночь на 9 декабря ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в нескольких районах на юге Ливана.

Целями атаки стали: учебно-тренировочный комплекс подразделения "Радуан", военные сооружения и площадка для запуска ракет.

В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что нахождение террористической инфраструктуры в указанном районе является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

ЦАХАЛ предупредил жителей населенных пунктов в Западной Галилее, что они могут слышать взрывы, являющиеся результатом действий израильских ВВС в Ливане.

Ближний Восток
