"Мaaрив": Израиль сообщил Иордании, что не может поставлять ей пресную воду

Как пишет "Мaaрив" со ссылкой на публикации в Иордании, Израиль известил Хашимитское королевство, что не сможет выполнить обязательства по поставкам 50 миллионов кубометров воды в год, взятые на себя в рамках мирного договора 1994 года.

Согласно публикации, израильские источники заявляют, что опреснение необходимого количества воды и ее доставка в Иорданию по оговоренным соглашением ценам невозможны. Однако в Иордании говорят о готовности обсуждать повышение цен, но дают понять, что проблема, скорее всего, политическая.

Около двух недель назад стало известно: источники в Аммане сигнализируют израильскому руководству, что Иордания заинтересована в возрождении проекта "вода в обмен на электричество", продвижение которого было отменено после начала войны.

В рамках регионального проекта "Просперити", который должны были финансировать Объединенные Арабские Эмираты, Иордания должна была построить солнечную электростанцию мощностью 600 мегаватт, которая будет поставлять Израилю электричество.

Взамен Израиль должен был построить на средиземноморском побережье опреснительный комбинат, вода из которого (200 миллионов кубометров в год) поставлялась бы в Хашимитское королевство.

Добавим, что отношения между двумя государствами находятся в кризисе. Так, Иордания присоединилась к иску, поданному Южной Африкой в Международный суд ООН в Гааге с обвинением Израиля в геноциде жителей сектора Газы.