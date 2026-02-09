x
09 февраля 2026
Мир

Песков: США не ответили на предложение РФ направить в Совет мира по Газе часть замороженных активов

Газа
США
Россия
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 09 февраля 2026 г., 19:29 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 19:36
Песков: США не ответили на предложение РФ направить в Совет мира по Газе часть замороженных активов
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Москва пока не получила ответа на предложение президента РФ Владимира Путина направить в Совет мира $1 млрд из замороженных в США российских активов. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Такое предложение действительно было высказано президентом России, ответа мы пока не получили", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь Кремля отметил, что министерство иностранных дел "продолжает прорабатывать тему Совета мира в соответствии с поручением президента России".

22 января Путин заявил, что Россия готова заплатить миллиард долларов за статус постоянного члена организуемого президентом США Дональдом Трампом "Совета мира". Средства он предложил взять из замороженных в США активов Центробанка РФ. Днем ранее президент Трамп заявил, что Путин принял приглашение войти в новый орган.

