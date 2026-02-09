Крупные концерты в Рамат-Гане могут оказаться под угрозой отмены

Борьба Министерства охраны окружающей среды Израиля с масштабными концертами выходит на новый уровень. После конфликта вокруг выступлений в парке Яркон в Тель-Авиве под пристальное внимание регулятора попал и стадион Рамат-Ган, где летом прошлого года проходили концерты популярных исполнителей, включая Омера Адама.

Как утверждает издание mako, министерство провело слушание с мэрией Рамат-Гана, по итогам которого заявило о "чрезвычайно серьёзных превышениях уровня шума". При установленной законом ночной норме в 40 децибел, замеры во время концертов показали уровень, близкий к 70 децибелам. В министерстве подчеркнули, что, несмотря на предупреждения организаторам, меры по снижению шума приняты не были, и не исключили продолжения правоприменительных действий в отношении муниципалитета и продюсерской компании.

В мэрии Рамат-Гана, в свою очередь, заявили, что в отличие от концертов в парке Яркон, выступления на городском стадионе практически не вызвали жалоб со стороны жителей. Тем не менее власти подчеркнули, что закон остаётся приоритетом, и город будет требовать от организаторов концертов всех возможных технических решений для соблюдения нормативов.

Ситуация приобретает дополнительный политический оттенок: мэр Рамат-Гана Кармель Шама Коэн, ранее жёстко критиковавший шум от концертов в Тель-Авиве и обращавшийся в суд, теперь сам оказался в центре аналогичного конфликта.

Представители музыкальной индустрии предупреждают, что установленный предел в 40 децибел фактически делает проведение крупных концертов невозможным, и без изменения регулирования или компромиссного решения летние выступления на стадионе Рамат-Ган могут быть отменены.