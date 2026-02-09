x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 20:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 20:24
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Крупные концерты в Рамат-Гане могут оказаться под угрозой отмены

Концерты
время публикации: 09 февраля 2026 г., 19:35 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 19:36
Стадион Рамат-Гана
Yaakov Naumi/FLASH90

Борьба Министерства охраны окружающей среды Израиля с масштабными концертами выходит на новый уровень. После конфликта вокруг выступлений в парке Яркон в Тель-Авиве под пристальное внимание регулятора попал и стадион Рамат-Ган, где летом прошлого года проходили концерты популярных исполнителей, включая Омера Адама.

Как утверждает издание mako, министерство провело слушание с мэрией Рамат-Гана, по итогам которого заявило о "чрезвычайно серьёзных превышениях уровня шума". При установленной законом ночной норме в 40 децибел, замеры во время концертов показали уровень, близкий к 70 децибелам. В министерстве подчеркнули, что, несмотря на предупреждения организаторам, меры по снижению шума приняты не были, и не исключили продолжения правоприменительных действий в отношении муниципалитета и продюсерской компании.

В мэрии Рамат-Гана, в свою очередь, заявили, что в отличие от концертов в парке Яркон, выступления на городском стадионе практически не вызвали жалоб со стороны жителей. Тем не менее власти подчеркнули, что закон остаётся приоритетом, и город будет требовать от организаторов концертов всех возможных технических решений для соблюдения нормативов.

Ситуация приобретает дополнительный политический оттенок: мэр Рамат-Гана Кармель Шама Коэн, ранее жёстко критиковавший шум от концертов в Тель-Авиве и обращавшийся в суд, теперь сам оказался в центре аналогичного конфликта.

Представители музыкальной индустрии предупреждают, что установленный предел в 40 децибел фактически делает проведение крупных концертов невозможным, и без изменения регулирования или компромиссного решения летние выступления на стадионе Рамат-Ган могут быть отменены.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 28 января 2026

Израиль может лишиться концертов мировых звезд из-за ограничений в парке Яркон