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Ближний Восток

В Иране сообщили о новом взрыве в районе Бушера

Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 июля 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 12:15
В Иране сообщили о новом взрыве в районе Бушера
Wikipedia.org. Фото: Hossein Heidarpour / Tasnim News Agency

Иранские СМИ сообщают, что в районе города Бушер на юге страны, недалеко от побережья Персидского залива, был слышен взрыв. Напомним, в ночь на четверг Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) начало наносить удары по целям в Иране.

Полуофициальное агентство Fars сообщило, что атака началась около 23:15 по местному времени с ударов по целям в в Бендер-Аббасе и Сирике. Взрывы были слышны в Чахбехаре, Конареке, Бушере, Джаске, островах Кешм и Абу-Муса. Активированы системы ПВО на юге Ирана.

По сообщениям иранских СМИ, электростанции составили значительную часть целей.

В ответ на это КСИР атаковал американские военные базы в Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и других странах региона.

Ближний Восток
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