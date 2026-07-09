В Иране сообщили о новом взрыве в районе Бушера

Иранские СМИ сообщают, что в районе города Бушер на юге страны, недалеко от побережья Персидского залива, был слышен взрыв. Напомним, в ночь на четверг Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) начало наносить удары по целям в Иране.

Полуофициальное агентство Fars сообщило, что атака началась около 23:15 по местному времени с ударов по целям в в Бендер-Аббасе и Сирике. Взрывы были слышны в Чахбехаре, Конареке, Бушере, Джаске, островах Кешм и Абу-Муса. Активированы системы ПВО на юге Ирана.

По сообщениям иранских СМИ, электростанции составили значительную часть целей.

В ответ на это КСИР атаковал американские военные базы в Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и других странах региона.