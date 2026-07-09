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Ближний Восток

Иран атакует Иорданию, Бахрейн и Кувейт, США нанесли удары по району Бушерской АЭС

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 09 июля 2026 г., 14:34 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 14:55
Иран атакует Иорданию, Бахрейн и Кувейт, США нанесли удары по району Бушерской АЭС
Iranian Revolutionary Guard/Sepahnews via AP

В Кувейте, Бахрейне и Иордании прозвучали днем 8 июля сигналы тревоги в связи с иранским обстрелом. Иорданские СМИ сообщают о перехвате восьми ракет, пострадавших нет. Правительство королевства заявляет, что целью ударов были американские войска.

Тревога была объявлена и на расположенной в районе Багдада военной базе, где дислоцируются американские военнослужащие. Предположительно, речь идет об атаке со стороны действующих в Ираке проиранских группировок.

Заместитель губернатора провинции Бушер Эхсан Джаханиян сообщил, что США нанесли удар по району Бушерской атомной электростанции. На данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

Американским ударам подвергся и Бендер-Аббас – один из главных иранских портов и важная военно-морская база. Атакован и порт расположенного к востоку от него города Сирик. Здесь сообщается о трех погибших и 15 раненых.

Ранее США атаковали стратегический железнодорожный мост на трассе Тегеран-Мешхед. Через него шел основной объем торговли между Ираном и Россией. Железнодорожное сообщение остановлено. Добавим, что в Мешхеде проходят похороны лидера Ирана Али Хаменеи.

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