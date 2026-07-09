КСИР: попытки США навязать свой порядок в Ормузском проливе встретят сокрушительный ответ

Командование военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции заявило, что "иностранцы" не должны определять порядок в Ормузском проливе. Оно обвинило США в создании помех иранским попыткам открыть пролив для судоходства.

"Ирану удалось на 50% возобновить довоенные объемы перевозок через Ормуз. У судов, получивших наше разрешение, проблем с прохождением пролива не возникнет. Любые попытки вмешательства США угрожают интересам стран Персидского залива и встретят сокрушительный ответ", – заявляет КСИР.

Напомним, что причиной нынешней эскалации стали иранские удары по торговым судам, которые пытались пройти через Ормузский пролив по оманскому фарватеру, не согласованному с Ираном. Был атакован и катарский танкер. Катар – один из посредников между Ираном и США.