Белый дом: Трамп встретится в Турции с президентами Сирии и Украины

Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, вылетит в Турцию для участия в саммите NATO. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По словам Келли, в среду Трамп встретится с президентом Сирии Ахмадом аш-Шаара, у него также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.