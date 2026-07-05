Белый дом: Трамп встретится в Турции с президентами Сирии и Украины
время публикации: 05 июля 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 20:28
Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, вылетит в Турцию для участия в саммите NATO. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
По словам Келли, в среду Трамп встретится с президентом Сирии Ахмадом аш-Шаара, у него также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июля 2026