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Мир

Белый дом: Трамп встретится в Турции с президентами Сирии и Украины

США
Дональд Трамп
Сирия
Турция
Украина
время публикации: 05 июля 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 20:28
Белый дом: Трамп встретится в Турции с президентами Сирии и Украины
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп во вторник, 7 июля, вылетит в Турцию для участия в саммите NATO. Об этом сообщила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По словам Келли, в среду Трамп встретится с президентом Сирии Ахмадом аш-Шаара, у него также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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