x
08 июля 2026
|
последняя новость: 22:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 22:54
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США намерены исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

США
Сирия
время публикации: 08 июля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 22:43
Государственный секретарь США Марко Рубио
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о намерении США исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.

По словам Рубио, отмена ограничений в отношении Сирии должна открыть путь для международной торговли и инвестиций, а также дать стране возможность восстановиться после многолетнего конфликта.

Администрация США в среду, 8 июля, уведомила о своем решении Конгресс.

CNN отмечает, что в Конгрессе эту инициативу поддержали как демократы, так и республиканцы. Законодатели считают, что основания для сохранения этого статуса отпали после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах снять этот статус с Сирии на встрече с временным президентом страны Ахмадом аш-Шараа на полях саммита NATO в Анкаре.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 июля 2026

Дамаск: при взрыве рядом с гостиницей, где остановился Макрон, пострадали 18 человек
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июля 2026

Белый дом: Трамп встретится в Турции с президентами Сирии и Украины
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2024

Пострадавшие 7 октября граждане США подали иск на 500 миллионов долларов против Сирии