США намерены исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о намерении США исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.

По словам Рубио, отмена ограничений в отношении Сирии должна открыть путь для международной торговли и инвестиций, а также дать стране возможность восстановиться после многолетнего конфликта.

Администрация США в среду, 8 июля, уведомила о своем решении Конгресс.

CNN отмечает, что в Конгрессе эту инициативу поддержали как демократы, так и республиканцы. Законодатели считают, что основания для сохранения этого статуса отпали после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах снять этот статус с Сирии на встрече с временным президентом страны Ахмадом аш-Шараа на полях саммита NATO в Анкаре.