Иранские СМИ: в Тегеран доставлены 3 млрд долларов, предположительно, за прекращение атак на Израиль

Иранское издание "Афтаб ньюз" со ссылкой на агентство Fars сообщило, что, согласно навигационным данным, 8 июня, несмотря на ограничения на полеты, в воздушном пространстве Ирана был замечен самолет из ОАЭ, направлявшийся в Тегеран. Самолет приземлился в иранской столице в 13:00.

В той же публикации говорится, что, по утверждению новостного аккаунта Intel Watch, через катарскую делегацию Тегерану было передано послание от США о предполагаемом ограничении израильских ударов в Ливане.

Intel Watch также сообщает, что из Абу-Даби в Тегеран на эмиратском самолете Boeing 737 были перевезены 3 млрд долларов. Другие иранские источники утверждают, что эти деньги были получены от США за прекращение ракетных атак на Израиль.

Эти сведения не подтверждены другими источниками.