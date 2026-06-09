x
09 июня 2026
|
последняя новость: 19:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 19:32
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иранские СМИ: в Тегеран доставлены 3 млрд долларов, предположительно, за прекращение атак на Израиль

Израиль
США
Иран
Катар
ОАЭ
время публикации: 09 июня 2026 г., 19:32 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 19:32
Иранские СМИ: в Тегеран доставлены 3 млрд долларов, предположительно, за прекращение атак на Израиль
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское издание "Афтаб ньюз" со ссылкой на агентство Fars сообщило, что, согласно навигационным данным, 8 июня, несмотря на ограничения на полеты, в воздушном пространстве Ирана был замечен самолет из ОАЭ, направлявшийся в Тегеран. Самолет приземлился в иранской столице в 13:00.

В той же публикации говорится, что, по утверждению новостного аккаунта Intel Watch, через катарскую делегацию Тегерану было передано послание от США о предполагаемом ограничении израильских ударов в Ливане.

Intel Watch также сообщает, что из Абу-Даби в Тегеран на эмиратском самолете Boeing 737 были перевезены 3 млрд долларов. Другие иранские источники утверждают, что эти деньги были получены от США за прекращение ракетных атак на Израиль.

Эти сведения не подтверждены другими источниками.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июня 2026

Багаи ответил министру финансов США, процитировав "Макбета"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июня 2026

Трамп: "Мы объявим о полной победе над Ираном в ближайшие две недели"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026

Трамп - 12-му каналу: "Я предупредил Нетаниягу, что Израиль может оказаться один на один с Ираном"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 июня 2026

Иранское командование сообщило о прекращении ударов по Израилю