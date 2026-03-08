Иранский удар по Бахрейну: нанесен ущерб университету, есть раненые

Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что в результате удара иранского беспилотника был нанесен ущерб предприятию по опреснению воды. "Иранские агрессоры бессистемно атакуют гражданские цели", – говорится в заявлении.

В городе аль-Мухаррак в результате падения обломков перехваченной ракеты получили ранения три человека, повреждено здание университета.

О повреждении объектов гражданской инфраструктуры сообщило и министерство обороны Кувейта. ВВС страны продолжают борьбу с вражескими воздушными целями. Власти призывают жителей соблюдать указания, призванные обеспечить безопасность.

Кувейтские военные сообщили об атаке беспилотников на топливные резервуары международного аэропорта Кувейта. СМИ рассказывают о крупном пожаре в одном из небоскребов кувейтской столицы.

Напомним: днем ранее президент Ирана Мусуд Пезешкиан обещал не атаковать государства Залива – если те не предоставят свою территорию для участвующих в войне американских войск. Базы США есть как в Кувейте, так и в Бахрейне.