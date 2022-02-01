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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи1 февраля 2022 г., 13:58

Новый тренд пляжной моды – бикини из изоленты. Фоторепортаж из Рио-де-Жанейро

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Фото: Сильвия Искьердо/Associated Press

В салоне Sabrina Bronze, что на крыше в фавеле Турано в Рио-де-Жанейро, - зарождается новый тренд пляжной моды. Владелица салона Сабрина Креспо да Силва использует цветную изоленту для создания четких линий загара у своих клиентов.

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