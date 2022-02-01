Новый тренд пляжной моды – бикини из изоленты. Фоторепортаж из Рио-де-Жанейро
Фото: Сильвия Искьердо/Associated Press
В салоне Sabrina Bronze, что на крыше в фавеле Турано в Рио-де-Жанейро, - зарождается новый тренд пляжной моды. Владелица салона Сабрина Креспо да Силва использует цветную изоленту для создания четких линий загара у своих клиентов.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 ноября 2021
Неделя высокой моды в Бразилии: карнавальный подиум. Фоторепортаж
Неделя высокой моды в Бразилии: карнавальный подиум. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 сентября 2020
Мировые тенденции в моде эпохи коронавируса. Фоторепортаж
Мировые тенденции в моде эпохи коронавируса. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 09 июля 2019
Обнажение в Мадриде: неделя моды Mercedes Benz. Фоторепортаж
Обнажение в Мадриде: неделя моды Mercedes Benz. Фоторепортаж