День Памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов. Фоторепортаж

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3-4 мая отмечается День Памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов.

Дважды по всей стране звучали траурные сирены.

Прошли поминальные церемонии в иерусалимском мемориальном центре "Яд ле-Баним" и у Стены Плача в Иерусалиме. Состоялаось памятное мероприятие "Песни на площади" в парке Ганей-Йегошуа в Тель-Авиве. Прозвучали "Песни в память о них" в Кнессете.

Состоялась официальная церемония памяти павших в войнах Израиля на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме и на других военных кладбищах Израиля.

Вечером, после завершения траурных церемоний, начнется празднование Дня Независимости.

По данным, опубликованным министерством обороны, общее количество павших в войнах Эрец Исраэль и Израиля с 1860 года составляет 24068 военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников полиции Израиля, Службы тюрем, Общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", еврейских подпольных организаций в Эрец Исраэль и бойцов еврейской бригады, действовавшей в составе британской армии. В это число включены также скончавшиеся в период службы или в результате инвалидности, полученной в период службы.