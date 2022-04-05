Работа саперов в зоне боевых действий на территории Украины. Фоторепортаж

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

С первых дней войны саперы ГСЧС и ВСУ ведут работы по обезвреживанию неразорвавшихся и брошенных боеприпасов. За первые 40 дней войны ими были нейтрализованы тысячи ракет, снарядов, бомб и мин.

Саперы первыми входят в освобождаемые украинской армией населенные пункты, шаг за шагом расчищая территорию для последующих восстановительных работ. Иногда им приходится работать под обстрелами.