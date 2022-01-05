Иерусалим:
9 - 13°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи5 января 2022 г., 12:09

Новогодний конкурс каллиграфии в Токио. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

В среду, 5 января, в знаменитом зале боевых искусств "Ниппон Будокан" в Токио прошли японские национальные состязания школьников в искусстве каллиграфии.

По традиции, в рамках конкурса дети разных возрастов толстыми кистями из конского волоса и специальной тушью из древесного угля пишут новогодние послания и пожелания.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 06 января 2019
Какидзомэ: первый в Новом году фестиваль каллиграфии. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 30 марта 2021
Цветение сакуры в Японии 2021 года. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 11 марта 2021
10 лет после Великого восточно-японского землетрясения. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:09 Новогодний конкурс каллиграфии в Токио. Фоторепортаж
11:43 Мир встретил новый, 2022 год. Фоторепортаж
15:48 21 спортивный кадр 2021 года. Фотогалерея
12:19 Учения "всех группировок" в Газе: боевики демонстрируют единство. Фоторепортаж
12:16 Сорок кадров одного года: 2021-й в фотографиях
16:11 Фестиваль "Эльс Энфаринац": яично-мучная битва в Испании. Фоторепортаж
15:31 Акция в поддержку "Мемориала" у посольства России в Тель-Авиве. Фоторепортаж
15:20 Опера "Евгений Онегин" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
13:10 Грибной урожай после бури в Израиле. Фоторепортаж 2021 года
18:54 Актеру и музыканту Джареду Лето – 50. Фотогалерея
Загрузка...