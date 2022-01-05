Новогодний конкурс каллиграфии в Токио. Фоторепортаж
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
В среду, 5 января, в знаменитом зале боевых искусств "Ниппон Будокан" в Токио прошли японские национальные состязания школьников в искусстве каллиграфии.
По традиции, в рамках конкурса дети разных возрастов толстыми кистями из конского волоса и специальной тушью из древесного угля пишут новогодние послания и пожелания.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 06 января 2019
Какидзомэ: первый в Новом году фестиваль каллиграфии. Фоторепортаж
Какидзомэ: первый в Новом году фестиваль каллиграфии. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 11 марта 2021
10 лет после Великого восточно-японского землетрясения. Фоторепортаж
10 лет после Великого восточно-японского землетрясения. Фоторепортаж