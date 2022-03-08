Трофейное оружие и техника, захваченные украинской армией. Фоторепортаж

Фото: Генштаб ВСУ

В ходе боевых действий против российской армии, 24 февраля 2022 года вторгшейся на территорию Украины, украинской стороной было захвачено значительное количество армейской техники и вооружений.

Иногда армия РФ теряла эту технику в боях, зачастую российские военные бросали технику, оставшись без логистической поддержки. Известны случаи, когда российскую технику захватывали не украинские военные, а ополченцы или просто мирные граждане.