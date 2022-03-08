Иерусалим:
7 - 15°
Тель-Авив:
11 - 18°
Эйлат:
16 - 23°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи8 марта 2022 г., 12:53

Трофейное оружие и техника, захваченные украинской армией. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Генштаб ВСУ

В ходе боевых действий против российской армии, 24 февраля 2022 года вторгшейся на территорию Украины, украинской стороной было захвачено значительное количество армейской техники и вооружений.

Иногда армия РФ теряла эту технику в боях, зачастую российские военные бросали технику, оставшись без логистической поддержки. Известны случаи, когда российскую технику захватывали не украинские военные, а ополченцы или просто мирные граждане.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 02 марта 2022
Война в Украине: бесславие российского оружия. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 25 февраля 2022
Второй день войны в Украине: оборона без четкой линии фронта и беженцы. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 24 февраля 2022
Первый день войны России против Украины. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:53 Трофейное оружие и техника, захваченные украинской армией. Фоторепортаж
16:05 Оборона Киева: взрослые и дети готовят "коктейли Молотова". Фоторепортаж
19:30 Не только моральная поддержка: в Израиле начался сбор гуманитарной помощи для Украины. Фоторепортаж
13:43 Война в Украине: бесславие российского оружия. Фоторепортаж
17:03 Новый этап войны: армия РФ обстреливает жилые кварталы городов Украины. Фоторепортаж
18:41 "Путин – враг России". В Тель-Авиве прошел марш в поддержку Украины
20:15 Второй день войны в Украине: оборона без четкой линии фронта и беженцы. Фоторепортаж
17:59 "Нет войне". В Израиле и других странах проходят акции в поддержку Украины. Фоторепортаж
15:52 Первый день войны России против Украины. Фоторепортаж
14:54 80 лет звезде мирового хоккея Филу Эспозито. Фотогалерея
Загрузка...