Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря

Фото: Associated Press и Flash90

8-9 декабря на израильском побережье Средиземного моря погода была штормовой: в среду высота волн превышала 5 метров (при скорости ветра 50-80 км/ч), в четверг волны были до 3,5 метров.

Купание в такой шторм крайне опасно. Но не всех отпугивает буря.