Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря
Фото: Associated Press и Flash90
8-9 декабря на израильском побережье Средиземного моря погода была штормовой: в среду высота волн превышала 5 метров (при скорости ветра 50-80 км/ч), в четверг волны были до 3,5 метров.
Купание в такой шторм крайне опасно. Но не всех отпугивает буря.
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