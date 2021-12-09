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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи9 декабря 2021 г., 15:36

Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря

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Фото: Associated Press и Flash90

8-9 декабря на израильском побережье Средиземного моря погода была штормовой: в среду высота волн превышала 5 метров (при скорости ветра 50-80 км/ч), в четверг волны были до 3,5 метров.

Купание в такой шторм крайне опасно. Но не всех отпугивает буря.

Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря Шторм и серферы. Фоторепортаж с израильского побережья Средиземного моря
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