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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи9 января 2022 г., 17:22

Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

В Казахстане продолжаются действия силовиков, направленные на подавление протестов, прекращение мародерства и восстановление порядка в стране.

9 января министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что за время беспорядков (со 2 января) в стране в ходе столкновений и в результате нападений были убиты 164 человека, среди которых есть иностранные граждане (в том числе гражданин Израиля).

МВД Казахстана сообщает о задержании примерно 6000 подозреваемых в причастности к беспорядкам. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.

В стране, по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, действуют военные из России и Беларуси.

Поступающая информация противоречива. Власти то сообщают о восстановлении порядка, то заявляют о новых этапах антитеррористической операции. Аэропорты то открывают, то закрывают. Многократно прерывались сотовая связь и доступ к интернету.

Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж
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