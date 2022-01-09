Казахстан через неделю после начала протестов. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
В Казахстане продолжаются действия силовиков, направленные на подавление протестов, прекращение мародерства и восстановление порядка в стране.
9 января министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что за время беспорядков (со 2 января) в стране в ходе столкновений и в результате нападений были убиты 164 человека, среди которых есть иностранные граждане (в том числе гражданин Израиля).
МВД Казахстана сообщает о задержании примерно 6000 подозреваемых в причастности к беспорядкам. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть иностранцы.
В стране, по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, действуют военные из России и Беларуси.
Поступающая информация противоречива. Власти то сообщают о восстановлении порядка, то заявляют о новых этапах антитеррористической операции. Аэропорты то открывают, то закрывают. Многократно прерывались сотовая связь и доступ к интернету.
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