"Золотой глобус": "Битва за битвой", Шекспир и "Киностудия" победили в гонке

В Лос-Анджелесе завершилась 83-я церемония "Золотой глобус". Абсолютными триумфаторами премии стали картины "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона и драма о Уильяме Шекспире "Хэмнет". Сатирический сериал "Киностудия" о закулисье Голливуда стала лучшим комедийным сериалом, а "Больница Пит" – лучшим драматическим. Лучшим мини-сериалом жюри признало британскую драму "Переходный возраст". Сет Роген назван лучшим актером в комедийном шоу.

В отличие от "Оскара", "Глобусы" раздают по жанрам. Поэтому победили два фаворита этого наградного сезона – "Битва за битвой" в категории "Лучший мюзикл или комедия", а "Хэмнет" как лучший драматический фильм. При этом у картины Пола Томаса Андерсона сразу четыре статуэтки: сценарист и режиссёр Пол Томас Андерсон получил статуэтки за сценарий и режиссуру, а Тейяна Тейлор победила в номинации "Лучшая актриса второго плана". "Хэмнет" на втором месте по количеству наград – помимо победы в категории "Лучшая драма", статуэтку вручили актрисе Джесси Бакли за роль жены Уильяма Шекспира, переживающей смерть сына. Еще одна победа этого вечера в Лос-Анджелесе – британский мини-сериал "Переходный возраст" получил сразу четыре премии: он признан лучшим мини-сериалом, Оуэн Купер победил в номинации "Лучший актер второго плана", став самым молодым победителем в этой категории, автор шоу Стивен Грэм назван лучшим актером в мини-сериале, а Эрин Доэрти получила награду за лучшую женскую роль второго плана.

Главные актёрские награды достались Роуз Бирн – лучшей актрисе в мюзикле или комедии за роль матери ребёнка с расстройством питания в картине "Если бы у меня были ноги, я бы его пнула" и Тимоти Шаламе, который получил приз как лучший актёр в мюзикле или комедии за роль игрока в настольный теннис в "Марти Великолепный". Ранее Шаламе номинировался на "Золотой глобус" четыре раза, но ни разу не побеждал.

Исполнитель главной роли в исторической драме "Секретный агент" Вагнер Моура получил награду за лучшую мужскую роль. Сам фильм стал триумфатором категории "Лучший фильм на иностранном языке", обойдя в гонке и "Простую случайность" Джафара Панахи, и "Голос Хинд Раджаб" Каутер Бен Хании.

Лучшим актером в теледраме признан исполнитель главной роли в сериале "Больница Питт" Ноа Уайли. А актриса Рэй Сихорн. Джин Смарт выиграла как лучшая актриса в телекомедии за роль стендап-комика в "Хитрости" – это её третья победа на "Золотом глобусе". Еще одна актриса, которая стала обладательницей "Золотого глобуса" уже не в первый раз, – Мишель Уильямс за роль в мини-сериале "Умираю, как хочу секса". Досталась награда и Стеллану Скарсгарду – за роль второго плана за роль в картине Йоакима Триера "Сентиментальная ценность".

В анимационной и песенной номинации победила лента "К-поп охотницы за демонами". Вампирская драма "Грешники" удостоена золотой статуэтки в категории "Достижения в прокате и кассовых сборах".