Ученые обратили вспять возрастную потерю памяти, воздействуя на кишечник

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что возрастное ухудшение памяти может быть связано не только с изменениями в головном мозге, но и с состоянием кишечника. Эксперименты на мышах показали, что возрастные изменения кишечной микрофлоры нарушают передачу сигналов между кишечником и мозгом, что негативно влияет на способность запоминать новую информацию.

Исследователи выяснили, что с возрастом состав кишечных бактерий меняется: некоторые микроорганизмы начинают преобладать, вызывая воспалительную реакцию иммунной системы. Это воспаление ослабляет работу блуждающего нерва – важного канала связи между кишечником и гиппокампом, областью мозга, отвечающей за формирование памяти и пространственную ориентацию. В результате способность мозга создавать новые воспоминания снижается.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые пересадили молодым мышам кишечную микрофлору старых животных. После этого молодые особи начали хуже справляться с тестами на память, тогда как удаление части кишечных бактерий или восстановление передачи сигналов по блуждающему нерву значительно улучшало их когнитивные способности. Аналогичные результаты были получены и у пожилых мышей, память которых после вмешательства восстанавливалась практически до уровня молодых животных.

Авторы работы также установили, что ключевую роль в этом процессе играет бактерия Parabacteroides goldsteinii. По мере старения ее количество увеличивается, а вырабатываемые ею вещества запускают воспаление, нарушающее связь между кишечником и мозгом. Когда исследователи воздействовали на эти бактерии или активировали сигналы блуждающего нерва, показатели памяти у животных заметно улучшались.

Несмотря на многообещающие результаты, исследование пока проводилось только на мышах. Ученые подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли использовать аналогичный подход для профилактики или лечения возрастного снижения памяти у людей. Если результаты подтвердятся, новые методы терапии могут быть направлены не только на мозг, но и на кишечную микрофлору и связь между кишечником и нервной системой.