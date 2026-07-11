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Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж

История
время публикации: 11 июля 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 08:14

Фото: Yonatan Sindel/Flash90 и AP Photo/Ohad Zwigenberg

Любители истории из Израиля из клуба "Иерусалимское королевство" приняли участие в традиционной реконструкции битвы при Хаттине. Поражение крестоносцев в сражении 3-4 июля 1187 года предопределило падение Иерусалима и переход Святой Земли под власть мусульман.

Июльская жара становится серьезным испытанием для реконструкторов, одетых в тщательно скопированные средневековые доспехи.

Участники битвы стараются восстановить не только само сражение между воинами Салах ад-Дина и короля Иерусалимского Ги де Лузиньяна. Реконструируется и быт Средних веков, в том числе – кухня.

Сражение между крестоносцами и сарацинами, состоявшееся летом 1187 года у отрогов Хаттина, стало для Средних веков судьбоносным. Оно закончилось разгромом христианской армии, привело к падению Иерусалима и предопределило исчезновение с карты Ближнего Востока государств крестоносцев.

Крестовые походы остались в прошлом, но память о столкновении двух цивилизаций, изменившем как Запад, так и Восток, живет. Один из способов сохранения памяти – историческая реконструкция.

Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж
Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж
Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж
Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж
Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж
Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж
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