Битва при Хаттине: традиционная историческая реконструкция. Фоторепортаж

Фото: Yonatan Sindel/Flash90 и AP Photo/Ohad Zwigenberg

Любители истории из Израиля из клуба "Иерусалимское королевство" приняли участие в традиционной реконструкции битвы при Хаттине. Поражение крестоносцев в сражении 3-4 июля 1187 года предопределило падение Иерусалима и переход Святой Земли под власть мусульман.

Июльская жара становится серьезным испытанием для реконструкторов, одетых в тщательно скопированные средневековые доспехи.

Участники битвы стараются восстановить не только само сражение между воинами Салах ад-Дина и короля Иерусалимского Ги де Лузиньяна. Реконструируется и быт Средних веков, в том числе – кухня.

Сражение между крестоносцами и сарацинами, состоявшееся летом 1187 года у отрогов Хаттина, стало для Средних веков судьбоносным. Оно закончилось разгромом христианской армии, привело к падению Иерусалима и предопределило исчезновение с карты Ближнего Востока государств крестоносцев.

Крестовые походы остались в прошлом, но память о столкновении двух цивилизаций, изменившем как Запад, так и Восток, живет. Один из способов сохранения памяти – историческая реконструкция.