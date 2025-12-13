"Партенопа" Эннио Морриконе в Неаполе. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Salvatore Laporta

В театре Сан-Карло в Неаполе прошла генеральная репетиция "Партенопы" – единственной оперы легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе. Актеры и оркестр отработали полную версию постановки перед премьерными показами, которые должны представить публике малоизвестную оперную грань автора культовой музыки к фильмам.

Опера была представлена 12 декабря под управлением дирижера Риккардо Фриццы. Следующий показ 14 декабря.

Новая постановка в театре Сан-Карло была доверена режиссеру Ванессе Бикрофт, работающей вместе с Даниэлой Чианчио и Данило Рубека. Партии оперы исполнят Джессика Пратт и Мария Агреста (Партенопа), Франческо Демуро (Меланио) и Дезире Джове (Персефона). В качестве рассказчика – Миммо Боррелли.

Произведение, которое из-за скромного вокального состава называют "камерной оперой", было написано в 1995 году на либретто Сандро Каппеллетто и Гвидо Барбьери. Однако по разным причинам оно так и не было исполнено.

Сюжет "Партенопы" Морриконе опирается на древний миф о сирене Партенопе и легенду об основании Неаполя, но подан более абстрактно и символически, чем в классических "сюжетных" операх. В центре – сама Партенопа, мифическая сирена, которая не сумела очаровать Одиссея и бросилась в море. Ее тело, по преданию, вынесло к берегу, где со временем возникла будущая Неаполитанская бухта и город Неаполь. В версии Морриконе это не просто трагедия неразделенной любви: Партенопа осознает, что ее судьба связана с рождением города и превращением личной боли в основу коллективной памяти. Она отказывается от "утешения" богов – стать далеким созвездием, оторванным от людей, – и просит растянуть свои "крылья" вдоль залива, чтобы на этом месте вырос бессмертный город.