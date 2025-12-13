x
13 декабря 2025
13 декабря 2025
Ближний Восток

В Иране казнили женщину, осужденную по закону "кровной мести" за убийство четырехлетней падчерицы

Судебные решения
Иран
время публикации: 13 декабря 2025 г., 08:42 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 09:01
В Иране казнили женщину, осужденную по закону "кровной мести" за убийство четырехлетней падчерицы
Wikipedia.org. Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

В провинции Азербайджан на северо-западе Ирана приведен в исполнение смертный приговор в отношении женщины, признанной виновной в убийстве своей четырехлетней падчерицы. Об этом сообщили иранские СМИ со ссылкой на органы правосудия Исламской Республики.

По данным суда, девочка умерла от повреждения мозга, вызванного тяжелыми травмами, нанесенными ей мачехой. Женщина была приговорена к смертной казни по закону о "кысас" – "кровной мести", который позволяет семье жертвы требовать исполнения смертного приговора за убийство, отмечает AFP.

Вердикт о казни был утвержден Верховным судом Ирана, после чего приговор был приведен в исполнение в одной из тюрем провинции Азербайджан.

Ближний Восток
