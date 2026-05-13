Актеру Роберту Паттинсону, вампиру, волшебнику и отцу – 40. Фотогалерея

13 мая британскому актеру и музыканту Роберту Паттинсону исполняется 40 лет. В 2005 году он стал известен широкой аудитории после роли Седрика Диггори в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня", а мировая слава пришла к нему в 2008-2012 годах благодаря роли вампира Эдварда Каллена в киносаге "Сумерки". В те годы Паттинсон и его партнерша по фильму Кристен Стюарт были одной из самых обсуждаемых пар мирового шоу-бизнеса, однако их отношения закончились расставанием.

За последнее десятилетие Паттинсон сумел фактически заново выстроить карьеру, уйдя от образа романтического кумира подростков к репутации одного из самых интересных актеров своего поколения. Он много снимался в авторском кино – в фильмах "Затерянный город Z", "Хорошее время", "Высшее общество", "Маяк", "Король", "В ожидании варваров", – а затем вернулся в крупное студийное кино, сыграв в "Доводе" Кристофера Нолана и исполнив главную роль в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен". В 2025 году он сыграл главную роль в фантастической картине Пон Чжун Хо "Микки 17".

В 2026 году Паттинсон должен появиться еще в одном крупном проекте Кристофера Нолана – "Одиссее", где он играет Антиноя, одного из женихов Пенелопы. Премьера фильма запланирована на июль. В актерский состав также вошли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

Личная жизнь Паттинсона за эти годы тоже изменилась. Его отношения с певицей FKA Twigs закончились в 2017 году. С 2018 года он встречается с британской певицей, актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус. В конце 2023 года СМИ сообщили об их помолвке, а в 2024 году у пары родилась дочь. Паттинсон по-прежнему редко говорит о частной жизни, но в последних интервью уже упоминал отцовство как важную перемену в своей жизни.