13 мая 2026
Суд возложил на Нетаниягу 5000 шекелей судебных расходов по иску о злословии против Яира Голана

время публикации: 13 мая 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 07:32
Yonatan Sindel/Flash90

Окружной суд отменил процедурное решение нижестоящей инстанции по иску о злословии, поданном премьер-министром Биньямином Нетаниягу против лидера партии "Демократим" Яира Голана, и обязал главу правительства выплатить Голану 5000 шекелей судебных издержек.

Иск был подан после в связи с твитом и SMS-рассылкой, последовавшими после того, как 12-й канал ИТВ раскрыл скандал «Катаргейт». В твите Голана и в сообщении, распространенном партией «Демократим», говорилось, в частности: «Серьёзное подозрение в том, что Нетаниягу продал безопасность Израиля ради денежной выгоды».

После подачи иска Нетаниягу должен был, согласно процедуре, лично явиться в суд для обязательного досудебного урегулирования, однако раз за разом не являлся "по соображениям безопасности" и добивался освобождения от явки.

Голан обжаловал решение мирового суда, разрешавшего Нетаниягу не являться на процедуру. Окружной суд постановил, что «решение мирового суда от 13.1.2026, допускавшее проведение встречи по досудебному урегулированию с участием лишь адвокатов сторон в случае, если сами стороны не смогут согласовать удобную дату, подлежит отмене. Стороны обязаны лично явиться на встречу и закон не наделяет суд полномочием назначать проведение встречи с участием адвокатов, без присутствия самих сторон».

Следует отметить, что решение касается только процедурного вопроса. Решение по существу дела еще не вынесено.

