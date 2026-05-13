Доминиканская республика включила КСИР и "Хизбаллу" в террористический список

время публикации: 13 мая 2026 г., 07:47 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 07:50
Правительство Доминиканской Республики официально внесло Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ливанскую «Хизбаллу» в список террористических организаций.

Решение, подтверждённое МИД страны, базируется на резолюциях Совета Безопасности ООН, Межамериканской конвенции по борьбе с терроризмом и национальном законодательстве.

Новый статус автоматически влечет введение всего комплекса предусмотренных законом ограничений и контрольных мер в отношении деятельности, связанной с вооруженными операциями, незаконным финансированием и транснациональными сетями влияния.

Напомним, что за последние месяцы КСИР объявили террористической организацией Коста-Рика (8 апреля) и Аргентина (31 марта).

