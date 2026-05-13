Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали три медали в Варне

В Варне завершился первый этап Кубка вызова по спортивной гимнастике.

Израильтяне завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

Рони Шамай победила в упражнениях на разновысоких брусьях.

Рон Пятов завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях, Рон Орталь - в упражнениях на перекладине.