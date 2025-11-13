Последствия поджога мечети в Самарии. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Nasser Nasser и Nasser Ishtayeh/Flash90

В ночь на четверг, 13 ноября, около арабской деревни Дир Истия, к северу от Ариэля (Самария), была подожжена мечеть "Хаджа Хамида". Причинен ущерб. Пожар был потушен, жертв нет.

Местные жители обвиняют крайне правых еврейских экстремистов. В пользу этой версии говорят оставленные на стенах мечети граффити на иврите "Не боимся Ави Блута" (речь о командующем Центральным военным округом, который отвечает за контроль над Иудеей и Самарией и резко осудил недавно еврейских экстремистов), "Продолжайте осуждать" и "Месть за Ноама, пусть уже закончится этот бардак".

ШАБАК и полиция объявили о начале совместного расследования поджога.