13 ноября 2025
Фото

Актрисе, комику и ведущей Вупи Голдберг – 70. Фотогалерея

США
Звезды
время публикации: 13 ноября 2025 г., 08:01

Фото: Associated Press

13 ноября исполнилось 70 лет Вупи Голдберг (настоящее имя – Кэрин Элейн Джонсон) – американской актрисе, комику, телеведущей и продюсеру.

Она начинала в театральных постановках и стендапе. В кино снимается с 1985 года - ее первой киноролью Сели в фильме "Цвет пурпурный" (1985), принесшая ей "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар". Мировую славу и сам "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана она получила за "Привидение" (1990). Среди популярных работ – "Действуй, сестра" (1992-1993), "Стар Трек: Следующее поколение" (образ Гайнан), "Король Лев" (озвучивание).

Голдберг – одна из немногих обладательниц статуса EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony): "Грэмми" за комедийный альбом (1985), "Оскар" (1991), "Тони" как продюсер мюзикла Thoroughly Modern Millie (2002), Эмми – за телевизионные проекты. Многократно вела церемонии "Оскара" и с 2007 года является модератором ток-шоу The View.

Известна активизмом в сфере гражданских прав, поддержкой благотворительных инициатив и прямотой в общественных дискуссиях – за что порой оказывалась в центре скандалов. При этом остается одной из самых узнаваемых фигур американской поп-культуры, объединивших массовый успех, театральную школу и комедийную дерзость.

Трижды была замужем. Вырастила дочь.

Фото
