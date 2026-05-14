Фоторепортаж из Канн: парад звезд и "цветочное гнездо" Лениной
время публикации: 14 мая 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 14 мая 2026 г., 16:08
Продолжается 79-й Каннский кинофестиваль. На красной дорожке можно наблюдать порой весьма необычные наряды.
Весьма впечатляющим было и празднование 25-летнего юбилея фильма "Форсаж". Вин Дизель не теряет энергичности и обаяния.
Деми Мур, будучи членом жюри фестиваля, не отказывала себе в удовольствии позировать рядом с участниками конкурсного показа.
Особое внимание сумела привлечь к себе Елена Ленина – "светская львица" из Новосибирска, многие годы шокирующая Канны своими прическами и одеяниями. На сей раз, ее голову украшало "гнездо" со сложенными в нем цветами.