Актрисе Диане Крюгер, Елене Прекрасной из "Трои" – 50. Фотогалерея

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15 июля исполнилось 50 лет одной из самых известных немецких актрис Диане Крюгер. Международную известность ей принесли роли в фильмах "Троя", "Одержимость", "Сокровище нации", "Бесславные ублюдки", "Неизвестный", "На пределе" и других картинах.

Диана Хайдкрюгер родилась 15 июля 1976 года в небольшом поселке Альгермиссен недалеко от Хильдесхайма в Нижней Саксонии. В детстве она занималась балетом и мечтала стать профессиональной танцовщицей, однако травма заставила ее отказаться от этой карьеры.

В 15 лет Диана победила в немецком конкурсе Elite Model Look и начала работать моделью. Она жила в Париже и Нью-Йорке, участвовала в показах и рекламных кампаниях известных модных домов. Позднее Крюгер решила оставить модельный бизнес и заняться актерским мастерством. Она училась в парижской школе Cours Florent и сократила фамилию Хайдкрюгер до более удобного для международной карьеры псевдонима Крюгер.

Кинодебют актрисы состоялся в 2002 году во французском фильме "Виртуоз". В том же году она снялась в картине "Как скажешь" режиссера Гийома Кане, который тогда был ее мужем.

Прорыв произошел в 2004 году, когда Крюгер сыграла Елену Прекрасную в историческом эпосе Вольфганга Петерсена "Троя" с Брэдом Питтом, Эриком Баной и Орландо Блумом. В том же году она появилась в триллере "Одержимость" и приключенческом фильме "Сокровище нации", где исполнила роль историка Эбигейл Чейз. Позднее она вернулась к этому образу в продолжении "Сокровище нации: Книга тайн".

В 2005 году актриса сыграла в военной драме "Счастливого Рождества", посвященной рождественскому перемирию на фронтах Первой мировой войны. Картина была номинирована на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Одной из самых ярких работ Крюгер стала роль немецкой актрисы и британской шпионки Бриджит фон Хаммерсмарк в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" 2009 года. Вместе с другими участниками актерского ансамбля она получила премию Гильдии киноактеров США.

В том же году Крюгер сыграла в фантастической драме Жако Ван Дормеля "Господин Никто", а позднее снялась в триллерах "Неизвестный" с Лиамом Нисоном и "Гостья", экранизации романа Стефани Майер.

В 2013-2014 годах Крюгер исполняла одну из главных ролей в американском детективном сериале "Мост". Она сыграла полицейского детектива Соню Кросс, расследующую преступления на границе США и Мексики.

Особое место в карьере актрисы занимает драма Фатиха Акина "На пределе" 2017 года. Крюгер сыграла женщину, потерявшую мужа и сына в результате теракта. Эта работа стала ее первой большой ролью на немецком языке и принесла ей приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

В последующие годы Крюгер снималась в фильмах "Добро пожаловать в Марвен", "Оперативница", "355", "Марлоу" и французском психологическом триллере "Видения". В 2024 году она сыграла сразу нескольких персонажей в фильме Дэвида Кроненберга "Саван", участвовавшем в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

В 2025 году актриса появилась в исторической драме Фатиха Акина "Амрум", представленной в Каннах, и исполнила главную роль в шестисерийном психологическом триллере "Маленькие катастрофы". Ее героиня Джесс оказывается в центре расследования после того, как привозит в больницу младенца с необъяснимой травмой.

Еще одной заметной работой стал французский сериал "Мертей" – новая интерпретация романа Шодерло де Лакло "Опасные связи". Крюгер сыграла мадам де Розмонд, наставницу молодой Изабель де Мертей. Сериал вышел в конце 2025 года.

Диана Крюгер свободно говорит на немецком, французском и английском языках. В разные годы она входила в состав жюри Берлинского, Каннского и Венецианского кинофестивалей, а в 2025 году возглавляла жюри Фестиваля франкоязычного кино в Ангулеме.

С 2001 по 2006 год актриса была замужем за французским актером и режиссером Гийомом Кане. Затем около десяти лет встречалась с актером Джошуа Джексоном.

С 2016 года Крюгер состоит в отношениях с актером Норманом Ридусом, известным по сериалу "Ходячие мертвецы". Они познакомились на съемках фильма "Небо". В 2018 году у пары родилась дочь Нова, а в 2021 году Крюгер и Ридус объявили о помолвке.

К своему 50-летию Диана Крюгер остается востребованной одновременно в Голливуде, немецком и французском кино. Она продолжает сниматься в авторских картинах, крупных международных проектах и сериалах, выбирая роли на трех языках.