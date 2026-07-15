Британцу, осужденному в Иране за шпионаж, добавили два года заключения за контакты с прессой

Гражданину Великобритании Крейгу Форману, отбывающему наказание в Иране вместе с женой Линдси, назначили дополнительные два года лишения свободы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на семью супругов.

Крейг и Линдси Форман были задержаны в январе 2025 года во время кругосветного путешествия на мотоцикле. В феврале 2026 года иранский суд приговорил каждого из них к десяти годам заключения по обвинению в шпионаже. Супруги вину отрицают.

По словам сына Линдси Форман Джо Беннетта, Крейгу сообщили, что его везут на встречу с адвокатом, однако вместо этого доставили к судье. Там ему объявили о новом приговоре. Семья утверждает, что британцу не предоставили адвоката и переводчика и не дали возможности защищаться. Дополнительное наказание, как ему сообщили, связано с контактами с прессой.

С мая супруги проводят голодовку в знак протеста. По словам родственников, Крейг Форман отказывается от пищи с 9 мая, его жена присоединилась к нему 18 мая. Оба значительно потеряли в весе, а иранские власти прекратили их контакты с семьей.

Адвокаты намерены включить новый приговор в жалобу, поданную в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Представитель юридической команды Хейди Дейкстал заявила, что супруги были лишены права на справедливое судебное разбирательство, а их содержание под стражей нарушает международное право.

Семья призвала британского посла в Тегеране вмешаться и добиться освобождения супругов. Ранее родственники также предлагали рассмотреть возможность обмена заключенными между Великобританией и Ираном.