x
15 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июля 2026
|
15 июля 2026
|
последняя новость: 09:47
15 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Британцу, осужденному в Иране за шпионаж, добавили два года заключения за контакты с прессой

Судебные решения
Иран
Великобритания
время публикации: 15 июля 2026 г., 08:55 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 08:59
Британцу, осужденному в Иране за шпионаж, добавили два года заключения за контакты с прессой
Фото из блога супругов Форман

Гражданину Великобритании Крейгу Форману, отбывающему наказание в Иране вместе с женой Линдси, назначили дополнительные два года лишения свободы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на семью супругов.

Крейг и Линдси Форман были задержаны в январе 2025 года во время кругосветного путешествия на мотоцикле. В феврале 2026 года иранский суд приговорил каждого из них к десяти годам заключения по обвинению в шпионаже. Супруги вину отрицают.

По словам сына Линдси Форман Джо Беннетта, Крейгу сообщили, что его везут на встречу с адвокатом, однако вместо этого доставили к судье. Там ему объявили о новом приговоре. Семья утверждает, что британцу не предоставили адвоката и переводчика и не дали возможности защищаться. Дополнительное наказание, как ему сообщили, связано с контактами с прессой.

С мая супруги проводят голодовку в знак протеста. По словам родственников, Крейг Форман отказывается от пищи с 9 мая, его жена присоединилась к нему 18 мая. Оба значительно потеряли в весе, а иранские власти прекратили их контакты с семьей.

Адвокаты намерены включить новый приговор в жалобу, поданную в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Представитель юридической команды Хейди Дейкстал заявила, что супруги были лишены права на справедливое судебное разбирательство, а их содержание под стражей нарушает международное право.

Семья призвала британского посла в Тегеране вмешаться и добиться освобождения супругов. Ранее родственники также предлагали рассмотреть возможность обмена заключенными между Великобританией и Ираном.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 февраля 2025

В Иране супруги из Великобритании обвинены в шпионаже
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 февраля 2025

В Иране задержали британскую пару, путешествовавшую с "миссией позитивной психологии"