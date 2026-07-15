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Мир

Армия РФ нанесла удар по Одессе и Черниговской области, есть жертвы

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 15 июля 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 15 июля 2026 г., 08:19
Армия РФ нанесла удар по Одессе и Черниговской области, есть жертвы
ГСЧС по Одессе

В ночь на 15 июля российские военные вновь атаковали Одессу. В результате удара погибли три человека, еще трое получили ранения, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

Раненые госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате атаки повреждены жилые дома. Более подробные сведения о масштабах разрушений, типе примененного оружия и районах города, подвергшихся удару, пока не опубликованы.

В последние дни российские войска неоднократно наносили удары по Одессе и Одесской области. 13 июля сообщалось об атаке на автотранспортное предприятие в городе, в результате которой были ранены три человека и повреждены частные дома.

В ночь на среду в Черниговской области в результате российской атаки беспилотников погиб один человек. В Прилукском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения: погиб мужчина 1989 года рождения, повреждены жилой дом и легковой автомобиль. Кроме того, пожар возник на территории одного из предприятий. В Новгород-Северском районе после попадания беспилотника загорелась крыша жилого дома. Все пожары потушены.

Мир
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