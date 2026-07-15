"Обаятельному убийце", актеру Форесту Уитакеру – 65. Фотогалерея

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15 июля исполнилось 65 лет знаменитому американскому актеру, режиссеру и продюсеру Форесту Уитакеру.

Форест Стивен Уитакер родился 15 июля 1961 года в городе Лонгвью, штат Техас. Когда он был ребенком, семья переехала в Лос-Анджелес. В школе Уитакер играл в американский футбол, пел в хоре и участвовал в театральных постановках.

После окончания школы он поступил в Калифорнийский политехнический университет в Помоне по спортивной стипендии, однако травма заставила его отказаться от футбола. Затем Уитакер изучал оперное пение и актерское мастерство в Университете Южной Калифорнии, а также продолжил театральное образование в Лондоне.

Его дебют в кино состоялся в 1982 году в молодежной комедии Эми Хекерлинг "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай", где он сыграл школьного футболиста. В середине 1980-х Уитакер снялся в фильмах Мартина Скорсезе "Цвет денег", Оливера Стоуна "Взвод" и Барри Левинсона "Доброе утро, Вьетнам".

Одной из первых главных ролей актера стал джазовый саксофонист Чарли Паркер в биографической драме Клинта Иствуда "Птица" 1988 года. Во время подготовки Уитакер изучал биографию музыканта и учился играть на саксофоне. За эту работу он получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и был номинирован на "Золотой глобус".

В 1990-е годы Уитакер сыграл в фильмах "Жестокая игра", "Виды на жительство", "Особь" и "Феномен". В 1999 году он исполнил одну из наиболее известных своих ролей – наемного убийцу, живущего по кодексу самурая, в картине Джима Джармуша "Пес-призрак: Путь самурая".

В начале 2000-х актер появился в фантастическом фильме "Поле битвы: Земля", триллере Дэвида Финчера "Комната страха" и картине Джоэла Шумахера "Телефонная будка".

Наивысшее признание Уитакеру принесла роль угандийского диктатора Иди Амина в драме Кевина Макдональда "Последний король Шотландии". Готовясь к съемкам, актер набрал вес, изучал суахили, учился играть на аккордеоне и встречался в Уганде со свидетелями правления Амина. За эту роль он получил "Оскар", "Золотой глобус", премию BAFTA и награду Гильдии киноактеров США.

В последующие годы Уитакер снимался в картинах "Короли улиц", "Потрошители", "Возвращение героя", "Дворецкий", "Из пекла", "Заложница 3" и "Левша". В 2016 году он сыграл полковника Вебера в фантастической драме Дени Вильнева "Прибытие" и впервые появился в роли лидера повстанцев Со Герреры в фильме "Изгой-один. Звездные войны: Истории".

Позднее Уитакер неоднократно возвращался к роли Со Герреры – в анимационном сериале "Звездные войны: Повстанцы", компьютерной игре Jedi: Fallen Order и сериале "Андор". Во втором сезоне "Андора", вышедшем в 2025 году, его персонажу была отведена более заметная роль. За участие в сериале актер был номинирован на премию "Эмми" как лучший приглашенный актер драматического сериала.

В 2018 году Уитакер сыграл старейшину Зури в супергеройском фильме Marvel "Черная пантера". Среди других заметных работ последних лет – мюзикл "Мистер Джангл и рождественское путешествие", биографические фильмы "Респект" и "Большой Джордж Форман", а также картина Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис".

В 2025 году Уитакер снялся вместе с Томом Харди в боевике Netflix "Хаос", сыграв влиятельного политика и бизнесмена Лоуренса Бомонта. Он также продолжил исполнять главную роль криминального авторитета Бампи Джонсона в сериале "Крестный отец Гарлема".

Уитакер работал и как режиссер. Он поставил фильмы "В ожидании выдоха", "Проблеск надежды" и "Первая дочь", а также выступал продюсером ряда независимых картин и телевизионных проектов.

Помимо работы в кино, актер много лет занимается гуманитарной деятельностью. Он является специальным посланником UNESCO по вопросам мира и примирения и основателем Whitaker Peace & Development Initiative. Организация реализует образовательные и миротворческие программы для молодежи и женщин в странах и регионах, пострадавших от вооруженных конфликтов и насилия.

В 1996 году Уитакер женился на актрисе и продюсере Кейше Нэш, с которой познакомился на съемках фильма "Сметенные огнем". В 2018 году супруги расстались. Кейша Нэш умерла в декабре 2023 года в возрасте 51 года. У Уитакера четверо детей: сын Оушен, дочери Соннет и Тру, а также приемная дочь Отем.

Форест Уитакер известен не только выразительной внешностью и характерным спокойным голосом, но и редкой способностью одинаково убедительно играть исторических деятелей, преступников, военных, политиков и глубоко ранимых одиночек. За более чем четыре десятилетия в кино он стал одним из наиболее уважаемых американских актеров своего поколения.