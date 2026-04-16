Актрисе Ане Тейлор-Джой – 30. Фотогалерея

16 апреля исполнилось 30 лет модели и актрисе Ане Тейлор-Джой, обладательнице "Золотого Глобуса" и других престижных кинонаград.

Аня Джозефин Мари Тейлор-Джой родилась в Майами (Флорида). Ее детство прошло не только в США, но также в Аргентине и Великобритании. У нее пятеро братьев и сестер. В детстве Аня занималась танцами в балетной школе, но из-за частых переездов семьи из одной страны в другую не смогла стать профессиональной балериной. Во время обучения в старших классах школы начала принимать участие в различных фотосессиях и появлялась на обложках модных изданий, календарях и плакатах, рекламируя продукцию известных брендов.

Первую роль в кино сыграла, когда ей было 18 лет (эпизодическая роль в фильме "Академия вампиров"). Получила известность благодаря главной роли в фильме Роберта Эггерса "Ведьма" (2015). В 2016 году сыграла в научно-фантастическом фильме "Морган" и в триллере "Сплит".

Лауреат премии "Открытие года" профессионального жюри Каннского кинофестиваля 2017 года.

В 2019-м сыграла в пятом сезоне популярного сериала "Острые козырьки".

Но подлинная слава пришла к ней в 2020-м, после выхода мини-сериала "Ход королевы". За эту роль она была удостоена премии "Золотой глобус" и премии Американской Гильдии киноактёров в категории "Лучшая актриса в мини-сериале или телевизионном фильме".

В общей сложности всего за 12 лет кинокарьеры Аня сыграла более 30 ролей. На сегодняшний день она одна из самых востребованных киноактрис в США и Великобритании.