Модели и актрисе Меган Фокс – 40. Фотогалерея

16 мая американской модели и актрисе Меган Фокс исполнилось 40 лет.

Меган родилась в Ок-Ридж (штат Теннесси), в возрасте пяти лет начала заниматься танцами и участвовать в драматическом кружке, сыграла несколько ролей в кино. Известность актрисе принесли съемки в "Трансформерах" в 2007 и 2009 году, где она исполнила роль Микаэлы Бейнс. В общей сложности за четверть века кинокарьеры сыграла примерно в 40 фильмах и сериалах.

Меган Фокс неоднократно входила в списки "самых горячих" и "самых красивых женщин" по версии Maxim и FHM, и в разные годы появлялась на обложках журналов Cosmo Girl, Maxim, Paw Print, Jack, FHM, GQ, USA Weekend, Esquire, Empire, Entertainment Weekly и ELLE. В 2010 году Меган была выбрана лицом итальянского бренда Emporio Armani.

У Меган Фокс четверо детей. Последний – от рэпера Machine Gun Kelly. Не замужем.