16 октября 2025
16 октября 2025
Фото

Выставка "Мгновения навсегда": два года войны в фотографиях

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 16 октября 2025 г., 06:03 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 06:03

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Выставка "Мгновения навсегда" показывает эксклюзивные кадры из зоны боевых действий через объективы камер военнослужащих подразделения оперативного документирования и фотографов пресс-службы ЦАХАЛа.

Здесь собраны фотографии за два года войны "Железные мечи".

Выставка проходит в Центре имени Ицхака Рабина в Тель-Авитве и будет открыта для широкой публики, начиная с воскресенья, 19 октября.

Дни и часы работы: воскресенье-четверг, 09:00-17:00.

Вход свободный по предварительной регистрации по телефону *4585.

