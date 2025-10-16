Выставка "Мгновения навсегда": два года войны в фотографиях

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Выставка "Мгновения навсегда" показывает эксклюзивные кадры из зоны боевых действий через объективы камер военнослужащих подразделения оперативного документирования и фотографов пресс-службы ЦАХАЛа.

Здесь собраны фотографии за два года войны "Железные мечи".

Выставка проходит в Центре имени Ицхака Рабина в Тель-Авитве и будет открыта для широкой публики, начиная с воскресенья, 19 октября.

Дни и часы работы: воскресенье-четверг, 09:00-17:00.

Вход свободный по предварительной регистрации по телефону *4585.