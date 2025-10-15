Портленд ответил Трампу "голым велопробегом". Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В воскресенье, 12 октября, в Портленде (штат Орегон, США) состоялся "голый велопробег" – второй за последние месяцы.

Если целью прошлой акции, организованной международной ассоциацией World Naked Bike Ride, была пропаганда самого экологичного вида транспорта, то на этот раз это было протестом против попыток президента США Дональда Трампа направить в Портленд подразделения Национальной гвардии и федеральные силы для подавления акций протеста около здания иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Обнаженные и полуобнаженные портлендцы, оседлали свои велосипеды и доехали до моста Бёрнсайд, где улеглись, перекрыв движение.