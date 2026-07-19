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Разрушительный оползень на юго-западе Китае: множество жертв. Фоторепортаж

Погибшие
Китай
время публикации: 19 июля 2026 г., 12:00 | последнее обновление: 19 июля 2026 г., 12:00

Фото: AP Photo/Andy Wong

Спасатели продолжают поисковую операцию на месте разрушительного оползня в уезде Пэншуй на юго-западе Китая. Потоки камней и грунта обрушились на жилые здания, погребя под завалами более десяти домов.

Жертвами оползня, по всей видимости, стали десятки людей. Власти постепенно обновляют данные о погибших, многие пока считаются пропавшими без вести. Десять человек удалось спасти из-под завалов. Из опасной зоны эвакуированы более тысячи жителей.

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